"حزب الله" يحيي كل من ساهم بطرد مبعوثة إسرائيل من قاعة قمة الاتحاد الإفريقي

وجه "حزب الله" اللبناني رسالة إلى كل من ساهم من قمة الاتحاد الإفريقي بطرد مبعوثة إسرائيل من قاعة القمة.

وقال نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله: "تحية إلى الجزائر وشعبها، ولكل من ساهم من قمة الاتحاد الإفريقي بطرد مبعوثة الكيان الإسرائيلي من قاعة القمة".

وأضاف: "عندما تتراكم المواقف العملية بنبذ الصهاينة مضافا إلى مقاومتهم داخل الكيان، يقترب سقوط هذا الكيان المؤقت..أليس الصبح بقريب!"

وأكد نعيم قاسم في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "العدوان الإسرائيلي على سوريا ومدنييها جريمة ضد الإنسانية، وهو إدانة للظلم الدولي والانحياز الأمريكي الأوروبي، بالتغطية على الكيان الإسرائيلي المعتدي".

المصدر: "النشرة"