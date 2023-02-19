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تحمل 100 كغ متفجرات.. الجيش السوري يحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في درعا (صورة)

أخبار العالم العربي

تحمل 100 كغ متفجرات.. الجيش السوري يحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في درعا (صورة)
Globallookpress
مدينة درعا السورية
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فككت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري سيارة مفخّخة في حي الكاشف بمدينة درعا جنوبي البلاد بشكل آمن.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الأحد، أنّه بعد عمليات المتابعة والرصد، تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط سيارة مفخخة بحوالي 100 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" وألغام "م-د" (مضاد دبابات) وقذيفة مدفعية بحي الكاشف في درعا.

تحمل 100 كغ متفجرات.. الجيش السوري يحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في درعا (صورة)الجيش السوري يحبط تفجير سيارة مفخخة في درعا

وأوضح البيان أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري حضرت على الفور وقامت بتفكيك السيارة والألغام وغيرها من المواد المفخخة بشكل آمن.

المصدر: سانا

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