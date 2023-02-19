إعلان الإضراب والعصيان المدني في بعض أحياء مدينة القدس ردا على التصعيد الإسرائيلي

أغلق الشبان الفلسطينيون، فجر الأحد، عددا من الشوارع في مدن ومخيمات الضفة الغربية، كما أعلن إضراب شامل، وعصيان مدني في بعض أحياء القدس، ردا على التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ويأتي الإضراب، ردا على سياسية العقاب الجماعي، التي يتبعها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في هذه المناطق.

حيث تم إغلاق شوارع مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، والرام، والعيساوية، وجبل المكبر في مدينة القدس، بوضع المتاريس والحجارة، لتعطيل أية محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وعقب وضع المتاريس، قام الجيش الإسرائيلي باقتحام عدة أحياء في مدينة القدس، منها العيساوية وسلوان، وقام بإزالة المتاريس لفتح الطرق، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في عدة مناطق، استخدمت خلالها القنابل المسيلة للدموع ضد الفلسطينيين.

وفي ذات السياق، أعلنت القوى الوطنية والعشائر في المدن والبلدات الفلسطينية، أن العصيان المدني يتضمن دعوة للعمال الفلسطينيين بعدم التوجه إلى أماكن عملهم في أراضي الـ 48، ومقاطعة أية معاملات مع الجانب الإسرائيلي، ومنها دفع الفواتير، والرسوم، والضرائب، وغيرها، وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط، وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية