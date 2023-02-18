المغربي سعد لمجرد يمثل أمام القضاء بفرنسا

يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، مجددا، أمام القضاء الفرنسي، الاثنين، لاستكمال أطوار المحاكمة في قضيته الشهيرة التي تعود فصولها إلى أواخر سنة 2016، بتهمةاغتصاب شابة فرنسية.

وكشف مصدر مقرب من لمجرد، في تصريح لهسبريس، أن أزمة سعد لمجرد قد اقتربت من نهايتها بعد مرور أكثر من سبع سنوات، قائلا إن “جلسة يوم الاثنين ستكون الأخيرة والحاسمة” في القضية التي عصفت به، وسينطق بعدها بالحكم النهائي في حقه.

المصدر ذاته تحفظ عن ذكر تفاصيل الجلسة القادمة، مكتفيا بالقول إن سعد لمجرد “إنسان مؤمن وواثق من أنه سيتمكن من العودة لممارسة أنشطته الفنية بدون قيود”.

وحاولت هسبريس التواصل مع الفنان سعد لمجرد وإدارة أعماله من أجل الحصول على تعليق، دون جدوى.

واستمر الفنان سعد لمجرد طيلة السنوات الماضية، رغم تبعات أزمته القضائية، في تقديم أعمال فنية، كما قام بإحياء سهرات ومهرجانات بمجموعة من دول الخليج بالرغم من القيود التي فرضت عليه من طرف السلطات الفرنسية.

المصدر: هسبريس