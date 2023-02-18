 
مباشر

طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/us42

أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.

إقرأ المزيد
الجزائر تتحرّك لتجريد إسرائيل من صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي
الجزائر تتحرّك لتجريد إسرائيل من صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي

وافتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية".

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.

كما كشفت مصادر أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة العادية.

المصدر: RT+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا