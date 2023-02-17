مصر تنفذ مشروعا ضخما في طابا

كشف تقرير لوسائل إعلام مصرية عن نية الحكومة في مصر لتطوير مدينة طابا الحدودية قرب مدينة إيلات.

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وتفقد نواب لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مدينة طابا، وتفقدت عددا من المعالم في المدينة.

وزارت اللجنة ميناء طابا البري، وتفقدت السوق الحرة، واستمعت للمسؤولين عن إجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية، وتوقيتات الذروة.

وأوصت النائبة نورا علي بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسؤولون وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.

وفي الوقت الذي قامت فيه لجنة من مجلس النواب بزيارة طابا، قام وفد من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بزيارة لمطار طابا، ومنفذ طابا البري، ودار حديث حول سُبل إيجاد رحلات طيران منتظمة، وتعظيم الاستفادة من المنفذ بما يسهم في زيادة مدخولات السياحة.

واستمع رئيس وأعضاء الاتحاد لمشكلات المستثمرين المتنوعة، وعلى رأسها الضريبة العقارية ومديونيات الكهرباء والمياه.

واقترح المهندس سامي سليمان رئيس جميعة مستثمري نويبع وطابا، مجموعةً من التيسيرات، أهمها السماح بدخول سيارات الدفع الرباعي، واختصار الإجراءات، والسماح بالسفر على طريق نخل وتحصيل الرسوم المستحقة، كذلك تيسير عبور السيارات التربتيك، والسماح بدخولها بما تحمله من لوحات معدنية، وذلك لسرعة الاجراءات كخدمة vip ودفع مقابل لها بالعملة الصعبة، وتنشيط الحركة التجارية.

وتعد طابا مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى.

يبلغ تعداد سكان المدينة 3000 نسمة، وتبلغ مساحتها 508.8 فدان تقريباً، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 240 كم شمالاً.

وتبعد المدينة عن ميناء إيلات الإسرائيلي نحو 7 كم شرقاً، وتقع في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك العسكرية، وتعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مقابلة الميناء البحري الوحيد للأردن وهو ميناء العقبة.

المصدر: الشروق