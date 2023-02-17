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مصر تبني أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط بتكلفة مليار جنيه

مال وأعمال

مصر تبني أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط بتكلفة مليار جنيه
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تبدأ مصر خلال أيام إنشاء مصنع لأسطوانات الغاز المضغوط في مصر، والذي تعمل به السيارات، وذلك باستثمارات أجنبية تتعدى المليار جنيه، باعتباره أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط.

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ويتضمن المشروع إنشاء أول مصنع فى، مصر وإفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات ومعدات الغاز الطبيعى المضغوط لخدمة السوق المحلية والتصدير.

وتستهدف شركة "EKC EGYPT"، صاحبة المشروع تشغيل أول مصنع فى مصر، لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط، خلال العام المقبل، باستثمارات تتراوح من 30 إلى 50 مليون دولار.

وأعلنت الشركة أنه جارٍ حاليًّا استكمال كل الإجراءات الخاصة بالاعتمادات المستندية مع البنوك، تمهيدًا لبدء التنفيذ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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