زيلينسكي: لا بدائل لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أنه لا توجد بدائل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي: "لا بديل عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ولا بديل عن أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، ولا بديل عن وحدتنا."

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن كييف تستعد لبدء المفاوضات بشأن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد تلقي وضع المرشح، وأضاف أيضا، أن أوكرانيا مندمجة بالفعل مع الاقتصاد الأوروبي من حيث الخدمات اللوجيستية والطاقة.

وفي 28 فبراير من العام الماضي، وقع زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، وتحتاج البلدان إلى تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات وتعزيز مكافحة الفساد، لبدء مفاوضات الانضمام.

وقام البرلمان الأوكراني في ديسمبر 2014، بإجراء تعديل على قانونين، متخليا عن حالة الدولة الحيادية، وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت فيه مسار انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك الخاص بالبرنامج المعزز لحلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي