أبو ظبي تستقبل الدفعة الأولى من سفن الدول المشاركة في معرض "نافدكس 2023"

استقبلت أبو ظبي الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، والذي يقام بالتزامن مع معرض أيدكس 2023، ويعقد في الفترة ما بين 20 و24 فبراير الحالي.

وتضمنت الدفعة الأولى التي وصلت اليوم الجمعة 7 سفن بحرية مختلفة الأحجام والاستخدامات من عدد الدول.

وقال العميد البحري راشد المحيسني، رئيس اللجنة البحرية المنظمة لمعرض "نافدكس 2023": "تشهد الدورة الحالية للمعرض نمواً واضحاً وكبيراً في عدد الشركات العارضة، وصولاً لتقديم أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية، وقد استطاع المعرض منذ انطلاقته الأولى قبل 12 عاماً أن يؤكد على مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد الشراكات وفرص النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية".

RT

وأشار:"تستقطب الدورة الحالية للمعرض مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من عدة دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستضيف عدداً من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض".

RT

من جانبه قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك:"ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021".

RT

ومن الجدير ذكره أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض يعد المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط القادر على تنظيم عروض بحرية، ويمتلك بنية تحتية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، وصولاً إلى مساحته التي تتجاوز الـ 153 الف متر مربع، حيث يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر:RT