الجزائر وكوبا توقعان 8 اتفاقيات تعاون بعدة مجالات في هافانا

وقعت الجزائر وكوبا 8 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، خلال أشغال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي، المنعقدة بهافانا.

وحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية: "أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، على مراسم اختتام أشغال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي، رفقة وزير التجارة الخارجية الكوبي، رودريغو مالمييركا دياز، بالعاصمة هافانا".

وأشار البيان إلى أنه: "أثمرت أشغال هذه اللجنة بتوقيع 8 اتفاقيات في مجالات عديدة: الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، الشباب والرياضة، الاتصال، كما تكللت بالامضاء على المخطط الاقتصادي الثنائي للفترة 2023- 2025، وكذا محضر الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري -الكوبي".

وتم الاتفاق على التعاون في مجال الصحة، مباشرة بعد تعديل بنود اتفاقية التعاون السابقة الموقعة في 30 يناير 2018 بهافانا.

وتم خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الكوبي، المنعقد يومي الـ14 والـ15 فبراير الجاري، بالعاصمة الكوبية هافانا، برئاسة الرئيس الكوبي، ميغل دياز كانيل، ووزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، عرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في كل من الجزائر وكوبا، حسبما أفاد به، هذا الخميس، بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وعقدت لقاءات عمل ثنائية بين الشركات الجزائرية والشركات الكوبية الناشطة في مختلف القطاعات والمتمثلة في الصناعات الغذائية، الصحة، الصناعات الصيدلانية، البناء، الطاقة والطاقات المتجددة، الأشغال العمومية، المناجم، التعبئة والتغليف، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة والشركات الناشئة.

وتدخل لقاءات العمل الثنائية هذه بين ممثلي مختلف الشركات الجزائرية والكوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية و بحث فرص الشراكة بين الجزائر و كوبا، حسب المصدر ذاته.

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المصدر: الشروق الجزائرية