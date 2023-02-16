حسن نصر الله يعلق على الوضع الإسرائيلي الداخلي

علق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، على الوضع الداخلي الإسرائيلي، معلنا الوقوف بإجلال أمام الشعب الفلسطيني.

وقال حسن نصر الله: "الوضع الاسرائيلي الداخلي غير مسبوق، وخصوصا في ظل حديث مسؤولي أركان في الكيان عن حرب داخلية".

وأضاف نصر الله: "رئيس كيان الاحتلال نفسه أقرّ بمخاوفه من انفجار وشيك داخلي وانهيار الكيان".

وتابع: "نقف بإجلال أمام الشعب الفلسطيني وخصوصا أمام جيله الشاب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة..نحن اليوم أمام مقاومة وانتفاضة فلسطينيتين حقيقيتين وهما محتضنتان من قبل الشعب الفلسطيني".

واستطرد نصر الله: "الحكومة (الإسرائيلية) الحالية غبية وحمقاء وقد تدفع باتجاه التصعيد في كل المنطقة وهذا احتمال قوي ووارد".

المصدر: "الميادين"