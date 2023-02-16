نصر الله: لبنان مستهدف من أجل إعادته إلى السيطرة الأمريكية وعلينا إسقاط مشروع الفوضى

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادته إلى السيطرة الأمريكية.

وأضاف حسن نصر الله: الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أقر بنفسه أن إسقاط الأنظمة يحتاج فقط إلى إفساد الرأي العام بـ"البريد العشوائي"..أوباما أكد بنفسه وسائل بلاده لاسقاط الأنظمة عبر إفقاد الناس الثقة بقيادتهم وهذا الفكر تعتمده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأردف نصر الله: "نحن أمام تحدي مواجهة الأدوات الإعلامية والسياسية والاقتصادية الأمريكية وفي مقدمها سعر الدولار".

وتابع: "ما يساعد الأمريكيين في خطتهم هو وجود الفساد والأخطاء في الإدارات في البلد المستهدف".

وأكمل نصر الله: "علينا المبادرة والتخطيط والتعاون من أجل إسقاط مشروع الفوضى والهيمنة والعبث بعقول شعوبنا للسيطرة عليها".

المصدر: "الميادين"