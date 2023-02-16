مقتل 3 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاما ناسفا شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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وجاء في بيان القيادة: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، من قبل قسم استخبارات وأمن/ قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا، من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية وقتل 3 إرهابيين، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

المصدر: RT