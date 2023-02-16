إسرائيل تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنيرجي للغاز الإسرائيلية يوسي أبو، إن الشركة تروج لخطة زيادة معدل الإنتاج من خزان ليفياثان، ببناء خط أنابيب لزيادة الصادرات لمصر.

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وقال مدير الشركة الإسرائيلية : "نحن في هذه الأيام نشجع زيادة الإنتاج من ليفياثان من خلال تركيب خط أنابيب ثالث سينقل الغاز إلى مصر، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نكمل توسعة خط أنابيب EMG من 5 مليار متر مكعب إلى 8 مليار متر مكعب".

وأضاف وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية: "نعمل حاليًا على تعزيز زيادة الإنتاج من ليفياثان من خلال تركيب خط أنابيب ثالث ينقل الغاز إلى مصر ، بالإضافة إلى استكمال توسعة المنصة".

وأوضح أن الخطة الجديدة للتوسعة ستسمح بتدفق كميات إضافية من الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر في غضون بضع سنوات، مضيفا أن إسرائيل ترى الطلب على المزيد من الغاز الطبيعي المسال في المنطقة وتعمل على تعزيز إنشاء مرفق مالفياتان للإسالة البحرية.

وعن خزان أفروديت قال: "نحن مصممون على إيجاد طريقة لتطوير مكمن أفروديت من خلال البنية التحتية المصرية ومنشآت التسييل هناك ، وسيتم استخدام خزان أفروديت جزئيًا للسوق المحلي وجزئيًا للتصدير للغاز الطبيعي المسال. إن التعاون مع البنية التحتية القائمة هو مفتاح نقل الغاز إلى الأسواق المختلفة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية