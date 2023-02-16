الأمم المتحدة: 117 شاحنة مساعدات دخلت إلى شمال غرب سوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن 117 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال عبرت من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير، منها 11 شاحنة عبر معبر باب السلام.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 106 شاحنات عبرت من معبر باب الهوى، وأضاف أن التقييمات لا تزال جارية بشأن معبر الراعي الذي يأمل برنامج الأغذية العالمي في استخدامه "قريباً جدا".

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وقال دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي "يخطط لإرسال 40 شاحنة أخرى في اليومين المقبلين، وربما باستخدام المعبرين الحدوديين الجديدين".

وحسب المتحدث الأممي فإن برنامج الأغذية العالمي "دعم حتى الآن نحو مئة ألف شخص من خلال حصص غذائية طارئة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه تم تكثيف الجهود الإنسانية ويتم التخطيط لمزيد من التقييمات في سوريا لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف المجالات. وإن "اليونيسف" ساعدت في توفير مكملات المغذيات الدقيقة لـ 113 ألف طفل دون سن الخامسة، وألف امرأة حامل أو مرضعة لمدة 3 أشهر.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن 3790 شخصا من مدينة حلب نزحوا حديثا إلى خمس مناطق فرعية في ريف المحافظة.

المصدر: RT