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الولايات المتحدة تشجب التوقيفات الأخيرة في تونس

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الولايات المتحدة تشجب التوقيفات الأخيرة في تونس
Legion-Media
الولايات المتحدة وتونس
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شجبت الولايات المتحدة التوقيفات الأخيرة في تونس، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة".

وأضاف برايس "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".

وأوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة منذ السبت، من بينها مدير إذاعة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف.

واعتبرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة التوقيفات بمثابة عمل انتقامي يفتقر إلى سند قانوني.

المصدر: أ ف ب

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