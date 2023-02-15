الجيش اللبناني: توقيف سوريين حوّلوا معملا للأخشاب إلى مصنع للكبتاغون

أعلن الجيش اللبناني توقيف عدد من الشبان السوريين في البقاع حوّلوا معملا للأخشاب إلى مصنع للكبتاغون والمواد المخدرة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من مخابرات الجيش اللبناني دهمت معمل الأخشاب في بلدة المرج في البقاع الغربي، وأوقفت عددا من الشبان السوريين ، حولوا المكان إلى معمل لصنع الكبتاغون.

وأشارت الوكالة إلى أن الموقوفين أودعوا القضاء المختص، وصودرت معدات التصنيع وكمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والمواد المخدرة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"