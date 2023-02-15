الجيش الجزائري يطلق النار على منقّبين موريتانيين وتعتقل آخرين انتهكوا الحدود

أطلق الجيش الجزائري النار على مجموعة من المنقّبين الموريتانيين انتهكوا الحدود، واعتقل عددا منهم، فيما أصيب أحدهم بجروح جراء إطلاق النار.

ونُقل المنقب الموريتاني المصاب، لتلقي العلاج في المنطقة التي يتمركز فيها الأمن الموريتاني، ويوجد بها مركز للتنقيب الأهلي عن الذهب.

وأضافت ذات المصادر أن دورية الجيش الجزائري أوقفت عددا من المنقبين الموريتانيين عن الذهب.

واحتجز الجيش الجزائري، خلال تلك العملية، سيارتين للمنقبين.

وسبق للحكومة الموريتانية، أن طالبت أكثر من مرة، المواطنين الموريتانيين العاملين في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، باحترام التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص ضرورة التزامهم بممارسة نشاطاتهم داخل التراب الموريتاني تفاديا للخطر.

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المصدر: صحراء ميديا