الجزائر.. إصابة أكثر من 150 تلميذا بتسمم غذائي في سكيكدة

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية يوم الأربعاء، بأن أكثر من 150 تلميذا أصيبوا بتسمم غدائي بابتدائية زميت مالك بالجمالة في بلدية تمالوس غربي ولاية سكيكدة.

وذكرت أن التلاميذ أصيبوا بعد تناولهم لوجبة الغذاء متكونة من لوبيا بيضاء وعلب ياغورت.

وأفادت بأنه تم نقل جل المصابين من قبل مصالح الحماية المدنية بمالوس إلى مستشفى تمالوس.

وأكدت أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة وغادر أغلبهم المستشفى، ولم يتم الاحتفاظ سوى بـ3 تلاميذ تحت الرقابة الطبية.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية