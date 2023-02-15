رجل إنقاذ جزائري يبكي ويروي تفاصيل مروعة عن إنقاذه لطفل تركي (فيديو)

كشف رجل إنقاذ بالحماية المدنية الجزائرية عائد من تركيا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة، تفاصيل مروعة عن إنقاذه لطفل تركي.

وتناقلت مواقع إخبارية عالمية فيديو الإنقاذ، منبهرة بالعمل الإنساني الجبار الذي قام به رجل الإنقاذ الجزائري فارس الذي خطف الأضواء.

ولقي إشادة واسعة من قبل الجزائريين، بعد إنقاذه للطفل التركي وهو يبكي بشدة بعد إخراجه.

وذكر فارس إن عملية إنقاذ الطفل التركي كانت صعبة خاصة المكان الذي كان منحصرا فيه رفقة والدته المتوفية، مشيرا إلى أنه كان من اللازم المغامرة خاصة وأن جسمي كان يسمح بالنزول إلى تلك المغارة وإصراري على إنقاذ الطفل.

وأضاف يقول: "المهمة كانت صعبة خاصة في ظل تلك الظروف القاسية، والمناظر المرعبة لأمهات يبكون على أطفالهم ورجال يتوسلون العثور على أهاليهم، وضراخ تحت الأنقاض.. من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا".

وتابع فارس والدموع تنهمر من عينيه قائلا: "الطفل كنا نسحبه وهو بجانب والدته المتوفية.. وبمجرد الوصول إليه بقي متمسكا في عنقي ويبكي طول الوقت وهو عطشان.. فأعطيته قليلا من "السيروم" وهو يشرب بلهفة.. منظره يمزق القلب.. "لا تخف يا ولدي فأنا معك".. "فزاد إصراري على إنقاذه وإخراجه حتى ولو مت معه تحت الأنقاض".. "وبمجرد إنقاذه أحسست وكأنني ولدت من جديد".

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المصدر: النهار الجزائرية