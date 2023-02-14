السعودية تعلن أنها ستبني 3 آلاف مبنى مؤقت لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت السعودية أنها ستبني 3 آلاف مبنى للإيواء المؤقت في تركيا وسوريا، لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، قال المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، إن "المملكة من أوائل الدول التي وُجدت بشكل عاجل بعد الكارثة".

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وأضاف: "ننسق مع الجهات ذات العلاقة في تركيا لتحديد الأولويات"، وأشار إلى أن "حملة المساعدات السعودية وصلت إلى أماكن مختلفة في وقت قياسي".

وقال الربيعة "نتواصل مع الهلال الأحمر السوري لتحديد الأولويات وتقديم الدعم في حلب".

وأضاف أن "باب التطوع لا يزال مفتوحا ونحتاج إلى التخصصات ذات العلاقة بالكارثة، فحجم الكارثة كبير جدا وعشرات الآلاف يحتاجون إلى مراكز إيواء".

المصدر: صحيفة "الوطن"