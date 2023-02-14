"مراسلون بلا حدود": الاحتفاظ بمدير عام إذاعة "موزاييك" قمع للصحافة في تونس

اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن قرار الاحتفاظ بمدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، دون مذكرة توقيف أو سبب رسمي واستجوابه حول الخط التحريري خلال الاستماع له، غير مقبول.

وأشارت المنظمة في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء، إلى أن إيقاف نور الدين بوطار يكشف عن قمع الصحافة في تونس.

🔈🇹🇳 The arrest of the director of @RadioMosaiqueFM, Noureddine Boutar, without an arrest warrant or official reason, his interrogation which focused on his editorial choices, is as unacceptable as it is sadly revealing of the crackdown on the press in #Tunisia. pic.twitter.com/41VyRkgWcp — RSF (@RSF_inter) February 14, 2023

وأوقفت قوات الأمن في تونس، مساء يوم الاثنين، مدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة نور الدين بوطار، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف.

https://arabic.rt.com/middle_east/1433979-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87/

وقالت دليلة مصدق، محامية نور الدين بوطار، في تصريح لـ"موزاييك" إنه تم اقتحام منزل مدير إذاعة "موزاييك" في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأوضحت أن الفرقة الأمنية أظهرت إذن تفتيش قامت على إثره بتفتيش المنزل دون الحصول أو إيجاد أي شيء يذكر، وفق قولها.

وأضافت أن التفتيش لم يثمر أي شيء، لكن ذلك لم يمنع الفرقة الأمنية المتكونة من 20 فردا على الأقل من إيقافه.

كما بينت أنه تم إيقاف بوطار واقتياده للحجز من دون توجيه أي تهمة تذكر له.

المصدر: RT + "موزاييك"