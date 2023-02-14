 
مباشر

"مراسلون بلا حدود": الاحتفاظ بمدير عام إذاعة "موزاييك" قمع للصحافة في تونس

أخبار العالم العربي

AFP
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur4p

اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن قرار الاحتفاظ بمدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، دون مذكرة توقيف أو سبب رسمي واستجوابه حول الخط التحريري خلال الاستماع له، غير مقبول.

وأشارت المنظمة في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء، إلى أن إيقاف نور الدين بوطار يكشف عن قمع الصحافة في تونس.

وأوقفت قوات الأمن في تونس، مساء يوم الاثنين، مدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة نور الدين بوطار، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف.

https://arabic.rt.com/middle_east/1433979-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87/

وقالت دليلة مصدق، محامية نور الدين بوطار، في تصريح لـ"موزاييك" إنه تم اقتحام منزل مدير إذاعة "موزاييك" في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأوضحت أن الفرقة الأمنية أظهرت إذن تفتيش قامت على إثره بتفتيش المنزل دون الحصول أو إيجاد أي شيء يذكر، وفق قولها.

وأضافت أن التفتيش لم يثمر أي شيء، لكن ذلك لم يمنع الفرقة الأمنية المتكونة من 20 فردا على الأقل من إيقافه.

كما بينت أنه تم إيقاف بوطار واقتياده للحجز من دون توجيه أي تهمة تذكر له.

المصدر: RT + "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع