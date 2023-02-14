مصر.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن وجود كائنات فضائية وارد.

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وأضاف جاد القاضي: "لكن حتى الآن كل برامج الفضاء من خمسينيات القرن الماضي ليس لديها دليل قاطع لوجود أي مخلوقات فضائية بالخارج، ولكن ذلك موجود حتى الآن في الأفلام السينمائية فقط، ويسأل عنها المؤلف".

وصرح بأن الدليل القاطع من خلال برامج الفضاء التي تعمل عليها جميع وكالات الفضاء يؤكد عدم وجود كائنات فضائية حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه لا توجد خطورة من اقتراب كويكبات أو أجرام، فكل منها له مدار وتجري دراستها بعناية، وهناك من يستغل ذلك لإثارة الشائعات.

وتابع: "هناك العديد من الشائعات، مثل الإجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض والزلازل المدمرة، ونهاية الأرض وقرب الساعة، وأنا شخصيا تبنيت سياسة التواصل الإعلامي والمجتمعي، من خلال الصفحة الرسمية للمعهد وصفحات التواصل الاجتماعي على كل المنصات وأصبح هناك إجابات على تلك الشائعات لتوضيحها في الحال".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري