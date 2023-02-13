 
مباشر

باشاغا ووزير دفاعه يؤكدان دعم لجنة "5+5" في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

أخبار العالم العربي

باشاغا ووزير دفاعه يؤكدان دعم لجنة
Globallookpress
رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqyf

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، مع وزير دفاعه احميد حومة لبحث عدد من الملفات "الهامة".

وقال مكتب باشاغا إن الاجتماع تناول خطة عمل الوزارة لسنة 2023 والعمل على دعم لجنة "5+5" في جهدها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار وقف إطلاق النار. 

كما بحث وضع خطة لتأمين الجنوب وإصلاح المنشآت التعلمية العسكرية به، والتنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة واستعراض خطة تأمين الحدود والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع