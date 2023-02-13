خلال لقائه غريفيث.. الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات إلى جميع مناطق سوريا

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث تداعيات الزلزال والاحتياجات الطارئة للشعب السوري لتخطي تلك التداعيات.

وخلال لقائه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، أكد الأسد لغريفيث على ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا "بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة".

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وأضافت الرئاسة السورية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد شدد على "أهمية أن تركز الجهود الدولية أيضا على المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، لأن ذلك يشكل ضرورة ملحة لاستقرار الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم".

غريفيث أشار إلى "الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وأكّد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين".

المصدر: RT