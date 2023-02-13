السيسي يوجه رسالة لدول الخليج

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى السعودية والإمارات والكويت، قائلا، "ما تسمحوش للأقلام والأفكار ولا مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة إنها تأثر على الاخوة بيننا".

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وقال الرئيس المصري، اليوم الاثنين، إنه يتم التعامل مع التحديات المختلفة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك في المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أن استهداف التحديات بالمبادرات هو ما ساهم فى تحقيق نقلة في قطاع الصحة والقضاء على فيروس سي.

ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

المصدر: RT