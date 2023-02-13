المالكي: فريق التدخل الفلسطيني في طريقه إلى حلب ومستمر في أداء مهامه في مالطية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة قد أنهى مهامه في اللاذقية وهو في طريقه إلى حلب لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من الزلزال.

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وأشار المالكي اليوم الاثنين، إلى أن الفريق الفلسطيني اضطلع بمهامه في مجالات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم الطبي والنفسي، وتسليم شاحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية، والتي تم تنسيق تسليمها وتوزيعها بالتعاون الكامل مع السلطات والهيئات السورية المحلية.

ونوه إلى أن الفريق الطبي يتواجد منذ يومين في المستشفى الجامعي في حلب، وقام بعدد من العمليات والمعاينات، وقدم العلاج لذوي الاحتياج بالتعاون مع الفرق الطبية السورية.

وأضاف المالكي أنه فيما يتعلق بالفريق الفلسطيني المتواجد في منطقة مالطية التركية، فهو مستمر في مهام البحث والانقاذ، وانتشال الجثث من تحت الركام إلى جانب الفرق المحلية والدولية العاملة في تلك المنطقة، وبالتنسيق الكامل مع إدارة الأزمات والكوارث التركية.

وأكد الوزير الفلسطيني أن أعضاء الفريق من الهلال الأحمر يعملون على ترتيب المعونات الإنسانية من طعام، ملابس، بطانيات، مولدات كهرباء في مركز هيئة إدارة الكوارث والمخاطر التركي، ويشارك في بناء وتجهيز خيم الايواء.

وذكر المالكي أن هناك قافلة إضافية من المساعدات الإنسانية الإغاثية الطارئة في طريقها الآن إلى محافظة حلب، سيتم توزيعها على العائلات والأهالي المنكوبة هناك بالتنسيق مع المحافظة والجهات الحكومية العاملة على الأرض.

المصدر: RT