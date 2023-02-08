الرئيس الفلسطيني يهاتف الرئيس الأسد معزيا بضحايا الزلزال ومعربا عن تضامنه مع الأشقاء في سوريا

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، نظيره السوري بشار الأسد، مقدما التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب الشمال السوري، معربا عن تضامنه مع الأشقاء في سوريا بعد هذه الكارثة.

وأعرب محمود عباس عن تعازيه الحارة للرئيس بشار الأسد وللشعب السوري الشقيق، بضحايا الزلزال، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب الأشقاء في سوريا، في هذا المصاب الكبير، والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة.

و فجر يوم الاثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "وفا"