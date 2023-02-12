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الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفل قصي واكد نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب (صورة

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الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفل قصي واكد نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب (صورة
RT / prc.org.uk
وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله
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أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات "جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الطفل قصي رضوان واكد البالغ 14 عاما خلال اقتحامها الهمجي لجنين".

وأكدت الخارجية أن ذلك امتداد لمسلسل جرائم القتل خارج القانون وجزء لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع.

وشددت على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجع تل أبيب على ارتكاب المزيد من جرائمها.

المصدر: RT

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