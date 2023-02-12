الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفل قصي واكد نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب (صورة

أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات "جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الطفل قصي رضوان واكد البالغ 14 عاما خلال اقتحامها الهمجي لجنين".

وأكدت الخارجية أن ذلك امتداد لمسلسل جرائم القتل خارج القانون وجزء لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع.

وشددت على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجع تل أبيب على ارتكاب المزيد من جرائمها.

جِنين تَزّف الشهيد الطفل قصي رضوان واكد 14 عاماً ، ارتقى متأثراً برصاص الإحتلال خلال اقتحام جنين اليوم.



أدرِك ثأرنا يا الله. pic.twitter.com/9llzHm6gCw — Raghad🇵🇸 (@raghadm48) February 12, 2023

#فيديو من وداع الطفل قصي رضوان واكد في منزل عائلته بقرية العرقة قضاء جنين pic.twitter.com/iJjV6iF5gJ — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) February 12, 2023

المصدر: RT