الحوثيون: عبور السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير بارقة أمل للسلام

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أن وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي، بارقة أمل للسلام.

ودعا حسين العزي إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "أنفيم".

وقال العزي في تغريدة على "تويتر" ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض: "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون إحتجاز أو تأخير، خطوة أولية في الإتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأونفيم)".

وأضاف: "أحيي كل العقلاء والخيرين وأدعو الجميع للمزيد والمزيد من العمل الإيجابي والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام".

ويأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية "أنفيم" عن الترخيص لإحدى السفن، معتبرا ذلك "تعسفا سيكلف الأمم المتحدة الكثير".

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.

المصدر: وكالات + "تويتر"