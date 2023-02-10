جمارك مطار القاهرة تضبط حلويات وشوكولاتة مطعمة بالمخدرات (صور)

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة راكب مصري تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، كما ضبطت راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية من الحلويات المطعمة بالمخدرات.

وقالت جمارك القاهرة في بيان إن "الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب وسط الملابس، وتم الكشف عن وجود كمية من المستلزمات الطبية، وهي 1050 عبوة ووحدة من مستلزمات طب الجهاز الهضمي".

وتابع البيان أن "الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كيس حلوى مخلوطة بمادة THC المخدرة و4 قالب شيكولاتة مخلوطة بنفس المادة و2 سيجارة إلكترونية بهما زيت نفس المادة المخدرة".

وتم إحالة المضبوطات والمتورطين إلى النيابة العامة.

القاهرة ـ ناصر حاتم