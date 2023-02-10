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الحكومة المصرية تصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار عقارين في دمنهور

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الحكومة المصرية تصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار عقارين في دمنهور
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وجهت الحكومة المصرية بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين إثر انهيار عقارين في دمنهور.

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وقررت الحكومة صرف تعويضات بعد وصول عدد الإصابات إلى 23 حالة إصابة ما بين كسور وكدمات وسحجات، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور لتلقى العلاج، بالإضافة إلى وقوع 4 حالات وفاة.

ووجهت الحكومة بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وتقرر صرف مبلغ 50000 ألف جنيه في حالة الوفاة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفي، فضلا عن 20 ألف جنيه لكل أسرة تسبب الحادث في خسائر بممتلكاتها، وصرف إعاشة للأسر المضارة وغطاء ومراتب ومواد غذائية من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة للأسر، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة.

وتقدمت القباج بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

المصدر: RT

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