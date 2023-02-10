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ملك المغرب يعزي رئيس الإمارات بحماته

أخبار العالم العربي

ملك المغرب يعزي رئيس الإمارات بحماته
AFP
الملك المغربي محمد السادس
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بعث الملك المغربي محمد السادس برقية إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عزّاه فيها بحماته الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.

ومما جاء في برقية الملك: "تلقيت ببالغ الأسى والتأثر نعي المشمولة بعفو الله ورضاه حماتكم المرحومة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي".

وأضاف الملك المغربي: "وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى جميع أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، وإلى سائر أهل الفقيدة وذويها، بتعازي الحارة ومواساتي الصادقة، ضارعا إلى الله سبحانه أن يشملها بفيض رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء".

المصدر: "هسبريس"

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