 
مباشر

لبنان.. حريق كبير داخل سوق الأحد (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. حريق كبير داخل سوق الأحد (فيديو)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq7c

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حريقا كبيرا شب داخل سوق الأحد في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، في إحدى البسطات.

وحسب المعلومات، فقد امتد الحريق بسرعة إلى باقي البسطات المجاورة، وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء على محاولة إخماده، بينما لا تزال أسبابه مجهولة.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس