لبنان.. حريق كبير داخل سوق الأحد (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حريقا كبيرا شب داخل سوق الأحد في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، في إحدى البسطات.

وحسب المعلومات، فقد امتد الحريق بسرعة إلى باقي البسطات المجاورة، وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء على محاولة إخماده، بينما لا تزال أسبابه مجهولة.

حريق كبير داخل "سوق الأحد" في طرابلس بلبنان. pic.twitter.com/FmUI1indop — أركــــــــــان (@ar2aan) February 10, 2023

بالفيديو- اندلاع حريق كبير في إحدى البسطات الموجودة داخل "سوق الأحد" في طرابلس pic.twitter.com/ICZrqjvHsi — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) February 10, 2023

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية