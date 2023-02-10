لبنان.. حريق كبير داخل سوق الأحد (فيديو)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq7c
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حريقا كبيرا شب داخل سوق الأحد في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، في إحدى البسطات.
وحسب المعلومات، فقد امتد الحريق بسرعة إلى باقي البسطات المجاورة، وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء على محاولة إخماده، بينما لا تزال أسبابه مجهولة.
حريق كبير داخل "سوق الأحد" في طرابلس بلبنان. pic.twitter.com/FmUI1indop— أركــــــــــان (@ar2aan) February 10, 2023
بالفيديو- اندلاع حريق كبير في إحدى البسطات الموجودة داخل "سوق الأحد" في طرابلس pic.twitter.com/ICZrqjvHsi— Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) February 10, 2023
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية