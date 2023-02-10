الحكومة المصرية تنفي وجود علاقة بين تشقق أراض بالإسكندرية وزلزال تركيا

ردت محافطة الإسكندرية في مصر، على أنباء تشقق أراض بالمحافظة الواقعة على البحر المتوسط بسبب زلزال تركيا المدمر.

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وشدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على أنه لا صلة نهائية بين الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا وبين ما حدث في شاطئ الإسكندرية، موضحا أن مشكلة الشاطئ كانت ناتجة عن ارتفاع الأمواج بشكل غير عادي نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.

وأعلن الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الشيء لأصله مشيرا إلى أن الأعمال تمت بالتنسيق مع هيئة تعمير الساحل الشمالي، وجهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولون العرب، موضحًا أنه تم تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الإصلاحات خلال 48 ساعة.

وأكد المحافظ أنه تم عمل بلوكات أمام الشاطىء لمنع عملية النحر به، وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذي يتم تنفيذه.

المصدر: RT