 
مباشر

مصر.. البحوث الفلكية تنفي حدوث موجة تسونامي بعد زلزال تركيا وسوريا

أخبار العالم العربي

مصر.. البحوث الفلكية تنفي حدوث موجة تسونامي بعد زلزال تركيا وسوريا
AFP
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq1n

نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، تعرض مصر ودول المنطقة لموجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

إقرأ المزيد
مصر.. قلق في الإسكندرية بعد تغير لون مياه البحر (صورة + فيديو)
مصر.. قلق في الإسكندرية بعد تغير لون مياه البحر (صورة + فيديو)

وأكد جاد القاضي أنه تم التحقق بأنه لا حقيقة لتعرض مدن مصر الساحلية لموجة تسونامي. 

وأضاف رئيس المعهد أن الدولة بذلت جهودا حثيثة على مدار العامين الماضيين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلزال.

وشدد القاضي على أن مصر لا تترك الأمور للصدف أو الاحتمالات، وتستعد لمواجهة أي زلزال، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي خطر من أي احتمال حدوث زلزال مدمر على الأراضي المصرية.

وأوضح أن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، مبينا أن الدولة لديها القدرة على التعامل مع أي أزمات أو طوارئ محتملة.

ولفت إلى أنه تم إطلاق تحذير عن وجود احتمال حدوث موجات مد بحري في شرق المتوسط، ومع تحليل البيانات الأولية للزلزال تم التراجع وسحب هذا الإنذار.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)