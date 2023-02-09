مصر.. البحوث الفلكية تنفي حدوث موجة تسونامي بعد زلزال تركيا وسوريا

نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، تعرض مصر ودول المنطقة لموجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

إقرأ المزيد

وأكد جاد القاضي أنه تم التحقق بأنه لا حقيقة لتعرض مدن مصر الساحلية لموجة تسونامي.

وأضاف رئيس المعهد أن الدولة بذلت جهودا حثيثة على مدار العامين الماضيين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلزال.

وشدد القاضي على أن مصر لا تترك الأمور للصدف أو الاحتمالات، وتستعد لمواجهة أي زلزال، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي خطر من أي احتمال حدوث زلزال مدمر على الأراضي المصرية.

وأوضح أن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، مبينا أن الدولة لديها القدرة على التعامل مع أي أزمات أو طوارئ محتملة.

ولفت إلى أنه تم إطلاق تحذير عن وجود احتمال حدوث موجات مد بحري في شرق المتوسط، ومع تحليل البيانات الأولية للزلزال تم التراجع وسحب هذا الإنذار.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري