السيسي يفاجئ لواء بالجيش المصري: "بتدفعوا ضرائب ولا لأ" (فيديو)

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب.

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ووجه السيسي السؤال قائلا: "هل أنتم بتدفعوا تكلفة الكهرباء والمياه والخدمات اللي بتاخدوها من الدولة؟ طب بتدفعوا الضرائب ولا لا؟".

وردّ اللواء أركان حربن وليد حسين أبوالمجد، قائلا إن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة، متابعا بأنه تم تسديد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2022، منهم 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، 4.5 مليار جنيه للضرائب، والباقي للمياه وغيرها من المصروفات، فضلاا عن دفع 230 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملة المدينة المتوزاجدة في الجهاز.

وطلب السيسي من أبو المجد أن "يقول هذا الكلام للناس، على الرغم من أن هذا الكلام معروف، لكن هناك أوقات لإعادة هذا الكلام مجددا وتأكيده، لأن هناك من يقول إن الفرصة التي يأخذها الجهاز لم يأخذها أحد غيره".

المصدر: وسائل إعلام مصرية