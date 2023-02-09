المغرب.. الحكومة تكشف عن عدد الضحايا المغاربة في زلزال تركيا المدمر

أعلن الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن عدد ضحايا الزلزال المغاربة في تركيا بلغ أربعة أشخاص حتى الآن.

وأعلنت السفارة المغربية بأنقرة الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة وفاة (سيّدة) في صفوف المواطنين المغاربة القاطنين بتركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد.

وأضاف بايتاس خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي أن خلية الأزمة المحدثة تلقت ما مجموعه 1743 اتصالا من أسر وعائلات المغاربة المقيمين بتركيا، فيما جرى التبليغ رسميا، وإلى حدود الساعة، عن أربع حالات وفاة.

وذكر أن 48 مغربيا ومغربية تأكد أنهم في صحة جيدة، مشيرا في السياق إلى أن الشبكة الهاتفية للمنطقة التي تعرضت للزلزال تضررت بشكل كبير، وهو أحد المشاكل التي يتواصل بشأنها مكتب الاتصال وخلية الأزمة المحدثة.

وصرح بأن الملك محمد السادس عبر في رسالة وبرقية تعزية رسمية عن مشاعره وتضامنه مع الشعب التركي في المحنة التي يمر منها.

المصدر: وسائل إعلام مغربية