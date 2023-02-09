سوريا والإمارات تعلنان إقامة صلاة الغائب في كافة المساجد على أرواح ضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، يوم الخميس، عن إقامة صلاة الغائب في كل المساجد عقب صلاة الجمعة على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الاثنين الماضي.

وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها في "فيسبوك" أن جميع المساجد ستقيم غدا عقب صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال الأليم، الذي ضرب عدة محافظات في البلاد.

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وفي سياق آخر، بينت الوزارة أنها خصصت العقار رقم 526 في مدينة جبلة، والبالغة مساحته نحو ألفي متر مربع لتحويله إلى مقبرة لصالح دفن ضحايا الزلزال، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين في هذا المصاب.

وكانت الوزارة جهزت 72 مسجدا، لتكون مراكز إيواء للمتضررين جراء الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، مجهزة بكل الخدمات التي يحتاجها الأهالي.

من جهته، وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا وذلك بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.

وتتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزال، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة من تركيا وسوريا، 17500 قتيل حتى الآن.

المصدر: وكالات