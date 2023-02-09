مركز الملك سلمان للإغاثة: هبة المجتمع السعودي لمتضرري الزلزال أحدثت فرقا كبيرا

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، أن بقية طائرات الجسر الجوي ستصل خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن التركيز سينصب على مرحلة الإغاثة العاجلة للجرحى.

وقال الجطيلي إن "التركيز يكون على القطاع الصحي والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بعلاج الجرحى في هذه المرحلة"، مضيفا: "معنا فريق متكامل من الهلال الأحمر السعودي وفريق من المتطوعين من الأطباء، وسَبَقَنا فريق من الدفاع المدني يضم 90 شخصًا من المتخصصين في الإنقاذ".

وأوضح أن "هناك مواد تتعلق بالغذاء، لدينا سلة غذائية معيارية تكفي 7 أشخاص لمدة شهر كامل 70 كجم تقريبا محسوبة قيمتها من الناحية التغذوية بشكل دقيق، ولدينا خيام عاجلة لمواجهة الأمطار والثلوج وفق معايير معينة بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين"، مشيرا إلى أن "التنسيق يتم مع جميع الجهات التي تعمل في الداخل التركي أو الداخل السوري والمنظمات الأممية والدولية".

وكشف أن "هناك هبة تجاوزت 100 مليون ريال خلال ساعات قليل، ولكن حجم الكارثة غير مسبوق، وحجم الدمار كبير جدا والاحتياج أكبر مما تتوقعون، وعدد المحتاجين قد يتجاوز 20 مليونا في البلدين، وهناك الآلاف لا يزالون تحت الأنقاض، وهناك آلاف الجرحى"، مشددا على أن "هبة المجتمع السعودي لها أثر كبير ولكن يجب أن نستمر حتى نحقق فارقا حقيقيّا، كما عودتنا المملكة العربية السعودية على الدوام".

وأضاف: "هناك فريق عمل متكامل يقيم الاحتياجات ويتخذ القرار بناء على ذلك، ولو استطعنا أن نجهز ما يلزم في هذه المرحلة قد نتوقف عن إرسال الطائرات، ولكن إذا كان الاحتياج أكبر، فسيستمر هذا الجسر الجوي وهذا ما نتوقعه لأن عدد الإصابات كبير جدًّا، وهناك عدد من الشركات متواجدين وسنقوم بالتقييم بأنفسنا".

المصدر: "سبق"