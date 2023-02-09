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لبنان.. مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء تدعو إلى 48 ساعة من التأهب

أخبار العالم العربي

لبنان.. مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء تدعو إلى 48 ساعة من التأهب
Globallookpress
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قالت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان مارلين البراكس إن الهزة التي شهدها لبنان مساء يوم أمس الأربعاء، هي الأكبر منذ يوم الاثنين، لذلك يجب أن نبقى في حالة تأهب لمدة 48 ساعة.

وأفادت البراكس بأن "هزة يوم أمس كانت بقوة 4.3 درجات وهي لا نشهدها دائما، وحين نشهد هزة بهذه القوى، نبقى في حالة تأهب لمدة 48 ساعة"، مؤكدة أن "الهلع لا يفيد، وأقصى ما يمكن فعله تحضير حقيبة للأمور الثمينة والتوجه إلى أكثر منطقة آمنة في المنزل".

وأخلى أهالي بلدتي برج حمود وبرج اللبنانية منازلهم خلال شعورهم بالهزة الأرضية.

هذا وأفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأن "عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130، وبعضهم بسبب انقطاع الاتصالات في البلد".

المصدر: "النشرة" + RT

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