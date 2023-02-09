لبنان.. مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء تدعو إلى 48 ساعة من التأهب

قالت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان مارلين البراكس إن الهزة التي شهدها لبنان مساء يوم أمس الأربعاء، هي الأكبر منذ يوم الاثنين، لذلك يجب أن نبقى في حالة تأهب لمدة 48 ساعة.

وأفادت البراكس بأن "هزة يوم أمس كانت بقوة 4.3 درجات وهي لا نشهدها دائما، وحين نشهد هزة بهذه القوى، نبقى في حالة تأهب لمدة 48 ساعة"، مؤكدة أن "الهلع لا يفيد، وأقصى ما يمكن فعله تحضير حقيبة للأمور الثمينة والتوجه إلى أكثر منطقة آمنة في المنزل".

وأخلى أهالي بلدتي برج حمود وبرج اللبنانية منازلهم خلال شعورهم بالهزة الأرضية.

🔘📹 المشهد من ملعب برج حمود الآن ... مواطنون ينزحون خوفا من #هزة_ارضيةpic.twitter.com/iFLwKrrLpP — achrafieh News - الأشرفية نيوز (@jocelynageryes) February 8, 2023

عدد من اهالي برج البراجنة يخلون المباني القديمة التي يقيمون فيها خوفا من الانهيار بعد الهزة الخفيفة التي شعروا بها #هزة_أرضيةpic.twitter.com/8mXDvhFTgZ — ✎𝙰𝙻𝙸 𝙷𝙼𝙴𝙸𝙳𝙰𝙽☻ (@hmeidan_ali) February 8, 2023

هذا وأفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأن "عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130، وبعضهم بسبب انقطاع الاتصالات في البلد".

المصدر: "النشرة" + RT