في حصيلة غير نهائية.. ارتفاع عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 3000 قتيل

تجاوز عدد الضحايا في عموم سوريا في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد حاجز 3000 قتيل وآلاف الجرحى، حسبما أفادت وزارة الصحة السورية وفرق الإنقاذ في شمال البلاد.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق حلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 1262 وفاة، و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وأكد الدكتور الغباش في تصريح نقلته وكالة سانا أن الفرق الإسعافية والطبية تعمل بأقصى طاقتها للوصول إلى جميع الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابين إلى المشافي لتقديم العلاج بالسرعة القصوى، مشيراً إلى أنه حتى اليوم يمكن لفرق الإنقاذ انتشال الأشخاص الذين هم على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وفي شمال غرب سوريا، أعلنت فرق الإنقاذ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لأكثر من 1780 حالة وفاة، وأكثر من 2900 مصاب.

وذكرت أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وقالت إن عدد الأبنية المنهارة بشكل كامل ارتفع إلى 418 بناء، والمنهارة جزئياً لأكثر من 1300، مشيرة إلى أن آلاف المباني قد تصدعت في مناطق الشمال الغربي.

المصدر: RT