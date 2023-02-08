6 طائرات تهبط في مطار دمشق محملة بمساعدات من عدة دول

أفادت وكالة سانا بأن 6 طائرات وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء الأربعاء، محملة بالمساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية والطبية لمتضرري الزلزال.

وذكرت الوكالة طائرات إماراتية وأردنية وهندية وباكستانية وتونسية وليبية، حطت في مطار دمشق.

وقال السفير الباكستاني في سوريا، شاهد أختر، إن المساعدات الباكستانية المقدرة بأكثر من 40 طناً معظمها من الخيم العائلية والبطانيات، وفي الأيام القادمة وبالتنسيق بين الحكومتين سيأتي المزيد من المساعدات، حيث من المتوقع وصول مواد غذائية وطبية على متن طائرة يوم الجمعة القادم.

وقال القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار ياداف إن طائرة المساعدات الهندية تحمل 6 أطنان من المواد الطبية والأدوية، لافتاً إلى أنّ هناك طائرة إغاثة أخرى ستصل إلى سورية في غضون 24 ساعة.

بدوره أعلن الدكتور باسل الكايد القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق أن الطائرة تحمل كمية 10 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية مالك بحظوة أنه تم فتح جسر جوي لإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والأدوية بالإضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف، مؤكدا أن الخط الجوي مفتوح لنقل شحنات أخرى من المساعدات إلى المناطق المتضررة في سوريا.

المصدر: سانا