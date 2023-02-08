أكثر من 270 مبنى في أربع محافظات سورية سويت بالأرض نتيجة الزلزال

أعلن رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية حسين عرنوس تدمير أكثر من 270 مبنى بالكامل في المحافظات الأربع الأكثر تضررا من الزلزال في سوريا.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن رئيس الوزراء قوله خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في حلب: إن "الزلزال دمر 276 مبنى بالكامل في أربع محافظات، بالإضافة إلى العديد من المباني المتضررة جزئيا".

وأكد عرنوس أن جميع الجهود الممكنة تبذل من قبل هياكل الدولة والمنظمات العامة لتنفيذ عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض. وأضاف "لدينا ثقة كبيرة في قوة سوريا ووحدة مواطنيها، فضلا عن دعم أصدقائنا وإخواننا في التغلب على هذا الاختبار".

المصدر: تاس