سوريا تعاني من نقص الآليات والمعدات اللازمة للإغاثة الإنقاذ من آثار الزلزال

قال وزير الحكم الذاتي المحلي والبيئة في سوريا حسين مخلوف إن دمشق غير مهيأة لمواجهة كارثة الزلزال التي حلت بسوريا بعد الحرب، فلا توجد آليات كافية للقضاء على تبعات الكارثة .

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في دمشق وبثته قناة الإخبارية: :"بلدنا ليس مستعدا للتعامل مع مثل هذه الكوارث، خاصة بعد نهاية الحرب. الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا أدت إلى تدمير البنية التحتية وفقدان أكثر من 50 ألف وحدة من الآليات والمعدات الهندسية، والتي كنا بحاجة ماسة لها". كما أن الوضع يزداد سوءا بسبب العقوبات الاقتصادية ضد سوريا.

بحسب مخلوف: الحكومة السورية "لا تقر بأن الوضع الحالي معقد"، لكنها تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمساعدة المناطق المتضررة من الزلزال.

وفقا له: أجبر ما لا يقل عن 298 ألف شخص على مغادرة منازلهم بسبب الزلزال. وتم فتح 180 منشأة إقامة مؤقتة لهم.

المصدر: تاس