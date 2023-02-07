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الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية
Gettyimages.ru
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي من منصبه وسط أزمة سياسية عميقة في البلاد.

وأصدر سعيد مرسوما بتعيين نبيل عمار وزيرا للخارجية خلفا لعثمان الجرندي.

ويشغل عمار حاليا منصب سفير تونس في بروكسل وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة.

ولم تذكر الرئاسة التونسية أسباب إقالة الجرندي.

وتعيش تونس أزمة سياسية حيث أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جدد فيه تمسكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة في البلاد.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أن ما يجري في تونس منذ أشهر يعد انحرافا عن المسار التصحيحي.

المصدر: RT

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