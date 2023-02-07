وصول طائرة جزائرية ثالثة لمطار حلب محملة بالمساعدات الإغاثية

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوصول طائرة جزائرية ثالثة لمطار حلب محملة بالمساعدات، في إطار جهود الجزائر للمساهمة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

يأتي ذلك بعد وصول طائرة جزائرية ثانية، على متنها 15 طناً من المساعدات الإغاثية الغذائية والفرش والحرامات، المخصصة للمتضررين من الزلزال.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا للإغاثة من تداعيات الزلزال المدمر يتكون من 86 عونا بمختلف الرتب، كما أن هذا الفريق مكون ومدرب ويحتوي على عدة تخصصات، بحيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفقا للمعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

وأجرى الرئيس الجزائري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، بشار الأسد، وقدم له التعازي، بضحايا الزلزال.

وأكد تبون، تضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري في مصيبته، وأن الجزائر ستقدم المساعدات اللازمة لسوريا، لتخطي تبعات الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: سانا