الزعماء العرب يعزون الأسد بضحايا الزلزال ويتعاطفون مع الشعب السوري في مصابه الجلل

قدم عدد من الزعماء العرب، تعازيهم للرئيس السوري، بشار الأسد، بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال وغرب البلاد فجر الأمس. مؤكدين على تقديم كل عون لتجاوز تبعات الكارثة

حيث قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعازيه لنظيره السوري، بشار الأسد، بضحايا الزلزال، خلال مكالمة هاتفية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأكد له تقديم كافة المساعدة اللازمة، لإغاثة الشعب السوري، في مصابه الجلل.

كما عزى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره السوري، بضحايا الزلزال، وأعرب عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري في مصيبته، وتعهد بتقديم المساعدات اللازمة لسوريا، لتخطي تبعات الزلزال.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري، أمس الاثنين، أن الجزائر شرعت بالتحضيرات لإرسال المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر في سوريا.

وكذلك قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعازيه لنظيره السوري، بشار الأسد، والشعب السوري، وعائلات الضحايا، معربا عن تضامن دولة فلسطين مع سوريا في مصابها الجلل، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ومن جانبه وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برقية تعزية للرئيس السوري، بشار الأسد، وأعرب عن تضامن الأردن حكومة وشعبا، مع أسر ضحايا الزلزال، ووجه تعليماته بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

كما بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، مؤكدا تضامن البحرين حكومة وشعبا، مع الشعب السوري في هذه المأساة.

وأكد سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس، بشار الأسد، على تضامن الشعب العماني مع الشعب السوري، في مصابه الجلل، وتعهد بإرسال المساعدات العاجلة، لدعم جهود الحكومة السورية، في تجاوز آثار الكارثة، وإغاثة المتضررين.

وأعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن خالص تعازيه للرئيس، بشار الأسد، وتضامن لبنان حكومة وشعبا، مع الشعب السوري.

المصدر: RT