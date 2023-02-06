هزة ارتدادية قوية جديدة تضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا يشعر بها سكان حلب وحمص

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هزة ارتدادية مساء اليوم الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الزلازل التركية أن زلزالا جديدا ضرب ولاية كهرمان ماراش جنوب شرقي تركيا، بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: "سانا" + إعلام تركي