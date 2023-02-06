الحكومة المصرية تتحرك لدرء تشقق وتصدع كورنيش الإسكندرية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.

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وأكدت وزارة الري من خلال بيان لها،، أنه تم التنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة.

ولفت بيان وزارة الموارد المائية والري، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر.

وأوضح بيان وزارة الموارد المائية الري، أنه جار تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 طن لاستكمال أعمال الحماية بالكامل في المنطقة.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري كشفت منذ قليل، حدوث هبوط برصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لمسافة 20 مترا أمام شاطىء سيدي بشر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن هبوط الرصيف ناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت صورا لتصدع وانشقاق أرصفة مدينة الإسكندرية في مصر، بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.

المصدر: القاهرة 24